Диетолог Хиллард назвала вредные для психического здоровья привычки | 360°

18 октября 2022, 19:10
Диетолог Хиллард назвала вредные для психического здоровья привычки
Диетолог Хиллард: переутомление и неправильное питание вредят психическому здоровью
Диетолог Джесс Хиллард назвала три привычки, которые плохо влияют на психику. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на The Sun.
Во-первых, это переутомление. В долгосрочной перспективе оно приводит к эмоциональному выгоранию и депрессии.
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«Переутомление зачастую влияет на наши привычки в еде, уровень стресса, потребление алкоголя, сон и физическую активность», — уточнила врач.
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Кроме того, для психического здоровья вреден несбалансированный рацион. Его необходимо составить так, чтобы каждый день получать 45-55 граммов белка, подчеркнула Хиллард.
Последние фактор — это недосып. Он ослабляет организм и мешает бороться со стрессом, заключила врач.
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