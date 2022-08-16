Диетолог Хачирова рассказала, какую порцию арбуза можно съедать за день

Кандидат медицинских наук, диетолог Асият Хачирова заявила, что ежедневное употребление не менее двух порций арбуза, каждая из которых по объему должна совпадать с кулаком человека, оказывает благоприятное воздействие на организм. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«С арбузами действует принцип, как с фруктами. В рационе должно быть минимум две порции фруктов в день. Одна порция — это один наш кулак. В разные сезоны могут быть разные продукты: одно яблоко, один банан, три-четыре сливы. Если у вас не фрукты, а арбуз, то вы минимально съедаете две порции арбуза», — добавила Хачирова.

Диетолог отметила, что переизбыток арбуза приведет к вымыванию из организма минералов.

«Во-первых, у вас происходит перекос в рационе: вместо белков, жиров и углеводов вы начинаете получать только углеводы, потому что большое количество фруктозы с клетчаткой в составе арбуза дарят вам чувство насыщения. Во-вторых, арбузы обладают мочегонным эффектом, будут вымываться минералы», — сообщила она.

В заключении специалист посоветовала не садиться на арбузную диету, чтобы не навредить своему организму.