Здоровье 18 мая 2023, 13:34 Диетолог Хачирова рассказала, как правильное питание помогает бороться с гипертонией Диетолог Хачирова: рацион должен быть сбалансирован по всем группам нутриентов

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Правильное питание или определенные диеты помогут в борьбе с высоким давлением. Об это изданию Life.ru рассказала врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова.

По словам медика, людям с гипертонией обычно прописывается DASH-диета с пониженным содержанием соли. А вообще рацион должен быть сбалансирован по всем группам нутриентов.

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«Также можно обратить внимание на средиземноморский тип питания или на скандинавский, где много овощей, фруктов, нежирных белковых продуктов, есть сложные углеводы в рационе», — процитировал RT специалиста.

Гипертоникам следует употреблять в пищу орехи, кисломолочную продукцию и бобовые, добавила Хачирова.