Здоровье 29 февраля 2024, 11:11 Диетолог Хачирова посоветовала отказаться от сладкого и соленого, чтобы сделать вкусовые ощущения более яркими

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Кандидат медицинских наук, диетолог Асият Хачирова в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, что рецепторы в полости рта начинают хуже чувствовать естественный вкус продуктов, если человек употребляет много сладкой или соленой пищи.

Употребляя эти усилители вкуса, мы перестаем ощущать естественные вкусовые оттенки. Для того, чтобы начать чувствовать вкус натуральных продуктов, необходимо «обнулять» свои рецепторы.

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«Можно отказаться от всего сладкого и соленого, пережить эту „ломку“ в течение трех-четырех дней, и жизнь заиграет новыми красками», — отметила Хачирова.

Важно выстроить сбалансированный и разнообразный рацион, тогда острая тяга к сладкому или соленому пройдет.