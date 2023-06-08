Здоровье 08 июня 2023, 12:33 Диетолог Гудкова рассказала, какие продукты нужно включить в рацион людям старше 40 лет Диетолог Гудкова: у людей после 40 лет должны быть в рационе курица, рыба, яйца, бобовые

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Людям старше 40 лет в свой ежедневный рацион обязательно стоит добавить такие продукты, как курица, рыба, говядина, тофу, яйца, бобовые, молоко, творог и натуральный йогурт. Об этом Lenta.ru сообщила диетолог и специалист направления фитнес-тестирования Дарья Гудкова.

Также важно присутствие в рационе продуктов с содержанием кальция и витамина D. Можно на постоянной основе употреблять сельдь, лосось, печень трески, рыбий жир, написали «Народные новости».

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Диетолог порекомендовала отказаться от сладостей и фастфуда, в которые производители добавляют трансжиры. Кроме того, стоит снизить употребление кофе и алкоголя.