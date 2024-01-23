Здоровье 23 января 2024, 12:32 Диетолог Григорьян рассказала, что в ожирении у детей виноваты не только родители, но и агрессивная реклама

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Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАМН Ольга Григорьян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что рост случаев ожирения среди детей во многом обусловлен халатным отношением родителей к питанию ребенка и агрессивной рекламой.

Такие продукты как чипсы, шоколад, вафли стали слишком доступны школьникам.

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«В этом, наверно, мы все виноваты, потому что такая красивая, но агрессивная реклама различных гамбургеров, большая доступность этой еды. Возможно, у детей больше денег появилось, что они сами начали это все приобретать», — сказала диетолог.

СМИ должны разъяснять, что набор веса — это угроза для будущего здоровья и долголетия, добавила Григорьян.