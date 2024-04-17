Здоровье 17 апреля 2024, 13:08 Диетолог Григорьян посоветовала не доверять свое здоровье нутрициологам

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Зачастую нутрициологи не имеют медицинского образования, чтобы давать грамотные советы по питанию. Их услуг лучше всего избегать, сообщила диетолог и ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорьян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Развелось безумное количество нутрициологов, которые абсолютно не врачи, не лечебники. Они просто нахватались поверхностных знаний по химическому составу пищи и начинают впаривать людям», — подчеркнула она.

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Также эксперт напомнила, что питание считается главным фактором здоровья и долголетия. Любые неправильные рекомендации по составлению рациона способны только навредить, добавила врач.