Здоровье 03 августа 2023, 16:49 Диетолог Гридина заявила, что сливы способны препятствовать старению

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Сливы благоприятно воздействуют на работу ЖКТ, а также помогают сохранить молодость. Такой информацией поделилась диетолог Наталия Гридина. Об этом сообщил LIFE.

Специалист пояснила, что в сливах содержатся витамины А, С, В и антиоксиданты. Эти компоненты замедляют процесс старения, написал «Петербургский дневник».

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Однако есть слишком много этих плодов не стоит, особенно в том случае, если у человека есть склонность к метеоризму или диарее.

«При повышенной кислотности, гастрите и язвах сливами тоже лучше не злоупотреблять», — пояснила Гридина.