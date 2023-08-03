03 августа 2023, 16:49
Диетолог Гридина заявила, что сливы способны препятствовать старению
Сливы благоприятно воздействуют на работу ЖКТ, а также помогают сохранить молодость. Такой информацией поделилась диетолог Наталия Гридина. Об этом сообщил LIFE.
Специалист пояснила, что в сливах содержатся витамины А, С, В и антиоксиданты. Эти компоненты замедляют процесс старения, написал «Петербургский дневник».
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Однако есть слишком много этих плодов не стоит, особенно в том случае, если у человека есть склонность к метеоризму или диарее.
«При повышенной кислотности, гастрите и язвах сливами тоже лучше не злоупотреблять», — пояснила Гридина.
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