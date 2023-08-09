Здоровье 09 августа 2023, 15:26 Диетолог Гридина сообщила, что сладкая вата вымывает кальций у детей

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Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в беседе с изданием Life рассказала, что сладкую вату не рекомендуется употреблять не только детям, но и взрослым. Этот продукт полностью состоит из сахара и может вызывать сахарный диабет.

Люди, которые едят слишком много сладкого, могут столкнуться с лишним весом, жировой дистрофией, повышением кровяного давления и увеличением уровня холестерина в крови. Для детей сладкая вата опасна тем, что она вымывает кальций из организма.

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«Сахар мешает усвоению важных для детского организма микроэлементов, вымывает кальций, который очень нужен для формирования организма в процессе роста», — добавила Гридина.