Здоровье 21 ноября 2023, 16:25 Диетолог Гридина: сладости вызывают краткосрочную эйфорию

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Сладости провоцируют увеличение уровня гормона радости, в результате чего появляется краткосрочная эйфория. Об этом сообщила диетолог Наталия Гридина в беседе с Life.

По словам специалиста, с приходом холодов организм пребывает в стрессе, он хочет поддержки в виде простых углеводов и вредной пищи. Зимой не всегда удается израсходовать полученную из еды энергию, из-за чего люди набирают вес.

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Диетолог отметила, что в осенне-зимний период у многих ухудшается настроение и эмоциональный фон, так появляется желание заедать негативные эмоции сладостями.