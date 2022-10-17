Диетолог Гридина рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет | 360°

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Диетолог Гридина рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет

Диетолог Гридина посоветовала есть кисломолочные продукты и орехи

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Врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в разговоре с журналистами Life рассказала, что лучше всего повысить иммунную систему помогают три продукта — это зелень, орехи и йогурты без добавок.

В кисломолочных продуктах, по словам специалиста, содержится множество бифидобактерий и лактобактерий, которые необходимы для правильной работы кишечника. В составе свежей зелени имеются такие витамины как А, В и Е.

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«Например, в кинзе много микроэлементов, которые отвечают за укрепление иммунитета. Также многие виды зелени — укроп, петрушка, руккола и другие — обладают противовоспалительными свойствами», — сообщила специалист.

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Орехи полезны за счет содержания в них цинка, а также омега-3 жирных кислот. Особенно их следует употреблять женщинам для поддержания здоровья мочеполовой системы.

Врач уточнила, что орехи должны быть несолеными, именно тогда их употребление будет иметь смысл.

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