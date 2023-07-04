Здоровье 04 июля 2023, 13:01 Диетолог Гридина рассказала, что абрикосы нормализуют работу ЖКТ

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Употребление абрикосов поможет наладить работу желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала Life диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

По ее словам, благодаря большому содержанию клетчатки, электролитов и микроэлементов эти фрукты улучшают пищеварение. Как добавил RT, также в абрикосах много сахара. Поэтому людям с диабетом и лишним весом стоит быть с ними аккуратнее. Врачи советуют есть фрукты, думая о суточной калорийности.

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