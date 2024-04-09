Здоровье 09 апреля 2024, 15:06 Диетолог Гридина посоветовала забыть о принципе «ужин до 18:00»

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Диетолог Наталия Гридина посоветовала ориентироваться на индивидуальный график и ритм жизни при организации питания. Слова эксперта опубликовал Life.

Врач рекомендовала забыть о принципе «ужин до 18:00». Вечерний прием пищи должен состояться за три часа до отхода ко сну, добавил RT.

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«За это время еда успеет перевариться, и утро будет энергичным», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что по вечерам в рацион стоит включить крупы, нежирную молочную продукцию, овощи, белое мясо или рыбу.