09 апреля 2024, 15:06
Диетолог Гридина посоветовала забыть о принципе «ужин до 18:00»
Диетолог Наталия Гридина посоветовала ориентироваться на индивидуальный график и ритм жизни при организации питания. Слова эксперта опубликовал Life.
Врач рекомендовала забыть о принципе «ужин до 18:00». Вечерний прием пищи должен состояться за три часа до отхода ко сну, добавил RT.
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«За это время еда успеет перевариться, и утро будет энергичным», — пояснила эксперт.
Она также отметила, что по вечерам в рацион стоит включить крупы, нежирную молочную продукцию, овощи, белое мясо или рыбу.
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