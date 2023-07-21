Здоровье 21 июля 2023, 19:55 Диетолог Гридина посоветовала есть скумбрию в качестве ночного перекуса

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Если перед сном мучает голод и хочется съесть чего-то жирного и вредного, лучше отдать предпочтение скумбрии. Об этом Life рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

По ее словам, в морской рыбе очень высокое содержание омега-3. Благодаря этому микроэлементы сератинын вырабатывается в больших количествах, что делает сон более крепким и глубоким. Поэтому при сильной тяге к еде лучше съесть кусочек скумбрии или лосося.

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