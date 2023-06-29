Здоровье 29 июня 2023, 19:24 Диетолог Гридина посоветовала есть овощи, чтобы снизить холестерин

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Чтобы снизить уровень холестерина в крови, крайне важно добавить в свой рацион овощи. Об этом «Газете.ru» рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

По ее словам, следует отдавать предпочтения продуктам, в которых меньше углеводов.

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«Чтобы добиться снижения холестерина, в первую очередь следует повысить употребление любых овощей», — подчеркнул врач.

Как добавил сайт kp.ru, стоит еще увеличить употребление орехов и рыбы. А также сократить количество животных жиров в рационе.

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