Здоровье 28 июня 2023, 17:38 Диетолог Гридина порекомендовала съедать за день не более трех чайных ложек меда

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Врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в разговоре с изданием «Газета.Ru» сообщила, что в день рекомендуется съедать не более трех чайных ложек меда.

Несмотря на всю пользу этого продукта и содержания в нем множества витаминов, мед является углеводом, написал сайт kp.ru.

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Мед, фактически, — это тот же сахар, и перебарщивать с ним не стоит. Медики рекомендуют съедать максимум три чайные ложки в день, добавила специалист.