12 декабря 2023, 16:05
Диетолог Гридина порекомендовала россиянам на Новый год чередовать шампанское с водой
Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в беседе с изданием Life порекомендовала россиянам во время новогоднего застолья чередовать шампанское с обычной водой.
По словам специалиста, это поможет не опьянеть, а также поддержит поджелудочную железу и желудок.
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«Главный принцип относительно здорового стола — рядом с бокалом с алкоголем должен быть стакан с водой. Чтобы у человека была возможность утолить жажду», — добавила диетолог.
Если вы пьете шампанское, то желательно исключить из меню другие газированные напитки и минимизировать потребление жирных блюд, добавила Гридина.
Новый год
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