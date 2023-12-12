Здоровье 12 декабря 2023, 16:05 Диетолог Гридина порекомендовала россиянам на Новый год чередовать шампанское с водой

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Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в беседе с изданием Life порекомендовала россиянам во время новогоднего застолья чередовать шампанское с обычной водой.

По словам специалиста, это поможет не опьянеть, а также поддержит поджелудочную железу и желудок.

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«Главный принцип относительно здорового стола — рядом с бокалом с алкоголем должен быть стакан с водой. Чтобы у человека была возможность утолить жажду», — добавила диетолог.

Если вы пьете шампанское, то желательно исключить из меню другие газированные напитки и минимизировать потребление жирных блюд, добавила Гридина.