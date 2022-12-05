Здоровье 05 декабря 2022, 15:29 Диетолог Гридина перечислила продукты с высоким содержанием белка Диетолог Гридина: хорошим источником белка являются тунец, минтай и окунь Unsplash

Читать 360tv в

Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в разговоре с изданием Life рассказала, что хорошим источником белка являются такие продукты как говядина, свинина, баранина и мясо птицы.

Также много этого вещества содержится в тунце, минтае и окуне. Среди растительных продуктов больше всего белка можно найти в фасоли, нуте, сое.

Реклама

«Таким образом, если вы отказались от мяса и следуете растительной диете, следует включить в свой рацион бобовые и соевое мясо», — сообщила диетолог.

Реклама

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с повышенным холестерином, а также с инсультом или инфарктом к белку следует относиться с осторожностью.

«Стоит отдавать предпочтение растительному белку, рыбе и белому мясу, потому что эти продукты способны помочь в профилактике развития осложнений перечисленных выше заболеваний», — резюмировала Гридина.