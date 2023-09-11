Здоровье 11 сентября 2023, 11:25 Диетолог Гридина: осенью важно употреблять больше сезонных фруктов и овощей

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С наступлением осени многие люди начинают набирать лишний вес. Предотвратить это поможет добавление в рацион сезонных фруктов и овощей, сообщила диетолог Наталия Гридина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, на фоне холодов и перепадов температуры у организма повышается потребность в жирной и вредной пище. В фруктах и овощах содержится большое количество клетчатки, которая насыщает организм и дает ему необходимую энергию.

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Кроме того, дольше сохранять чувство сытости помогают морепродукты, нежирное мясо и молочные продукты, сообщил «ФедералПресс».