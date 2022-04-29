Диетолог Гончарова рассказала о пользе кофе

Диетолог Анна Гончарова рассказала, что кофе способен защитить организм от некоторых болезней, передала Pravda.Ru.

Он отметила, что две чашки кофе в день предотвращают развитие болезни Альцгеймера у пожилых людей. Также этот напиток на 15% снижает риск цирроза печени. Также он защищает от онкологии.

Кофе в небольших количествах полезен перед тренировками. За 40 минут нужно выпить 100 миллилитров, чтобы усилить жиросжигание. Также он положительно влияет на концентрацию и работу мозга.

Не стоит пить кофе слишком много. Максимум — это пять-шесть чашек по 150-200 миллилитров. Если выпить больше, то могут возникнуть проблемы с сердцем и ЖКТ.

Кроме того, этим напитком нельзя запивать многие лекарства. Поэтому совместимость выписанного препарата с кофе лучше заранее уточнить у врача.

«Кофеин и теанин, которые содержатся в кофе, стимулируют выработку дофамина, серотонина, норадреналина, адреналина. Эти гормоны дарят нам радость, уверенность в себе и работоспособность», — заключила Гончарова.