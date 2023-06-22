Здоровье 22 июня 2023, 14:34 Диетолог Гончарова рассказала, какие продукты подойдут для перекуса Диетолог Гончарова: кофе и шоколад помогают снизить артериальное давление

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Врач-диетолог Анна Гончарова в разговоре с «Народными новостями» рассказала, какие продукты подойдут для перекуса. Медик отметила пользу кофе и шоколада, поскольку в сочетании эти продукты способны снизить артериальное давление и повысить настроение.

При этом врач порекомендовала употреблять кофе и шоколад в умеренных количествах, стараясь выпивать не более трех чашек этого напитка в день. Шоколад рекомендуется есть в количестве трех долек.

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Диетолог отметила, что если человек имеет полноценный и полезный завтрак, то его перекусы могут быть самыми разными, то есть состоять из разных продуктов.