22 июня 2023, 14:34
Диетолог Гончарова рассказала, какие продукты подойдут для перекуса
Диетолог Гончарова: кофе и шоколад помогают снизить артериальное давление
Врач-диетолог Анна Гончарова в разговоре с «Народными новостями» рассказала, какие продукты подойдут для перекуса. Медик отметила пользу кофе и шоколада, поскольку в сочетании эти продукты способны снизить артериальное давление и повысить настроение.
При этом врач порекомендовала употреблять кофе и шоколад в умеренных количествах, стараясь выпивать не более трех чашек этого напитка в день. Шоколад рекомендуется есть в количестве трех долек.
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Диетолог отметила, что если человек имеет полноценный и полезный завтрак, то его перекусы могут быть самыми разными, то есть состоять из разных продуктов.
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