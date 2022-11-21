Здоровье 21 ноября 2022, 21:39 Диетолог Гончарова рассказала, как не поправиться в зимний период Диетолог Гончарова посоветовала добавлять в рацион больше пряностей для похудения

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Из-за холода в зимний период многие люди начинают больше есть. Это помогает согреться, однако приводит к набору лишнего веса. Эндокринолог, диетолог, врач высшей категории Анна Гончарова рассказала, как избежать таких последствий, сообщила Pravda.Ru.

В период холодов необходимо употреблять горячие напитки. Можно использовать чай с имбирем, лимоном, мятой и лаймом. Кроме того, стоит пить чаи на основе ягодных и фруктовых смесей. Они содержат в себе большое количество полезных веществ, а также помогают снизить аппетит и ускорить обмен веществ.

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Гончарова посоветовала добавлять в еду больше пряностей, так как они выводят из организма лишнюю влагу. Есть лучше наваристые супы, такие как уха, том-ям, фо бо, лоу.

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«Наваристые бульоны (утиный, куриный) улучшают обмен веществ и иммунитет, поскольку содержат именно те концентрации жиров, которые поддерживают в норме защиту организма, в первую очередь на уровне слизистых», — пояснила диетолог.