Диетолог Голушко рассказала, как ускорить метаболизм

Специалисты заметили, что расшевелить метаболизм и ускорить процесс похудения в зимний период не так уж и просто. Однако, чем больше в рационе будет присутствовать белковой пищи, тем сброс веса будет проходить динамичнее. Об этом Pravdа.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Голушко.

По ее словам, белок дает ощущение сытости на долгое время. Он одновременно способен поставлять организму материал для производства ферментов и гормонов, необходимых для интенсивных обменных процессов. Кроме того, организм много энергии тратит на переваривание белков, таким образом снижая их калорийность.

В качестве источников углеводов лучше всего выбирать зелень, каши и фрукты. На завтрак можно смело есть омлет, творог, сыры типа феты или моцареллы, а вот на обед лучше выбирать белковую пищу вместе с зеленью.

Также, по словам диетолога, из рациона следует убрать рафинированные углеводы, такие как хлеб, макароны, конфеты, пирожные, печенье.

Особенно активно в регуляции метаболизма участвуют витамины и минералы. Также обычная вода помогает корректировать вес.

«Хороши и аэробные, и анаэробные нагрузки. Отлично справляется с этой задачей интервальная нагрузка и дает хороший выброс адреналина, который заставляет организм терять вес. Чередуйте с силовыми занятиями для повышения активности и сжигания жира», — заключила Голушко.