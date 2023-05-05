Здоровье 05 мая 2023, 13:19 Диетолог Гинзбург: зеленый чай наладит работу кишечника

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Израильские врачи провели исследование и выяснили, что зеленый чай оказывает негативное влияние на работу печени. Врач-диетолог Михаил Гинзбург не согласился с этим утверждением и в беседе с «Народными новостями» рассказал о пользе напитка.

По словам специалиста, в зеленом чае содержатся вещества, которые обладают противовоспалительным эффектом и замедляют возрастные процессы. Также напиток способен наладить работу кишечника и улучшить самочувствие.

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Диетолог отметил, что зеленым чаем не стоит злоупотреблять людям, страдающим бессонницей.