Диетолог Гинзбург заявил, что редис защищает от онкологических заболеваний

Редис очень полезен, так как защищает организм от возникновения раковых заболеваний, рассказал диетолог Михаил Гинзбург. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

По данным сайта utro.ru, этот овощ следует включить в рацион людям, которые имеют предрасположенность к онкологии. Кроме того, в нем множество витаминов и эфирных масел, которые укрепляют иммунитет.

Гинзбург рекомендовал употреблять редис в протертом виде или просто тщательно пережевывать. Это повысит его пользу для организма.