Диетолог Гинзбург заявил, что острый перец и имбирь способствуют похудению | 360°

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Диетолог Гинзбург заявил, что острый перец и имбирь способствуют похудению

Диетолог Гинзбург: приправы и специи делают организм здоровее и помогают похудеть

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что приправы и специи способствуют похудению, а также благоприятно влияют на здоровье. Однако положительный эффект от них будет в том случае, если у человека нет гастрита или язвы, написал Ura.ru.

Медик отметил, что особенно полезным для худеющих станет употребление перца и имбиря. Однако это не означает, что не нужно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

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«Если человек стал есть острый перец и начал худеть, это абсолютно маловероятный сценарий. Но если человек все делает для похудения, а именно зарядку, в питании себя ограничивает, то такая остренькая еда скорее поможет», — добавил Гинзбург.

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Восточные приправы снижают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

«Это часто бывает, потому что компоненты такой пищи обладают таким действием. Даже во многие лекарства они входят», — резюмировал специалист.

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