Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург прокомментировал слова американского врач-диетолога Кэролайна Аповиана, который заявил, что «ночная диета» будет работать в том случае, если человек будет вести здоровый образ жизни, передала «Вечерняя Москва».

По словам медика, сон и здоровый образ жизни действительно являются главными условиями похудения.

«Человек всегда худеет во сне, потому что ничего не ест, а энергию тратит. Часть энергии реализуется из запасов. Формально мы все худеем во сне. При этом я не могу назвать какую-либо хитрую схему такого типа похудения. Однако если человек не высыпается, плохо спит, у него сон неполноценный, прерывистый, то он ни за что не похудеет. Одна из норм похудения — это нормализация сна. Но это норма не самостоятельная и не самодостаточная», — сообщил Гинзбург.

Медик отметил, что улучшению метаболизма и ускорению похудения способствуют правильное питание, корректировка образа жизни, а также добавление в рацион приправ и специй.