Диетолог Гинзбург заявил, что нитраты способствуют снижению артериального давления

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что нитраты, которые содержит арбуз, могут принести пользу человеческому организму. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Попадая в организм, нитраты расширяют сосуды и снижают артериальное давление.

«Арбуз содержит нитраты, но это скорее хорошо, чем плохо. В организме они преобразуются в монооксид азота, а это соединение, которое способствует расширению сосудов, снижению артериального давления, скорее даже оздоравливает», — добавил диетолог.

Гинзбург предупредил, что переизбыток нитратов, напротив, негативно влияет на здоровье.

«При избытке нитратов возможно проявление отравления: тошнота, рвота и так далее. Отравление не специфичное и проходит довольно быстро. Есть такое пожелание, что нельзя есть арбузы раньше августа, что они якобы „выгнанные“, то есть их перекормили удобрениями с кучей нитратов. Одно время было очень популярно это мнение, все бегали со счетчиками, которые показывали количество нитратов. Сейчас то ли удобрения поменяли, то ли научились привозить из мест, где они раньше созревают», — резюмировал медик.