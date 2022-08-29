Диетолог Гинзбург заявил, что не бывает «самых полезных» трав

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с ИА Nation News заявил, что не бывает самых полезных или менее полезных трав. Каждая из них используется исключительно для своих целей.

«О травах не говорят «самые полезные», поскольку они используются по ситуации в тех или иных случаях. Например, есть травы, обладающие преимущественно успокоительными свойствами. Из доступных это, например, мята. Если мы говорим о травах, как о продуктах питания, валерьяну мы вряд ли будем употреблять подобным способом. А ту же мяту или душицу — очень хорошо», — сообщил медик.

Диетолог уточнил, что травы используют и как сырье для изготовления лекарственных препаратов.

«Травы находят свое применение в оздоровительном питании. Они до сих пор являются лекарственным средством. Их используют в экстрактах или настойках, приготовленных аптечным образом. Травы используют и как сырье для изготовления лекарственных препаратов», — добавил он.

В первую очередь травы эффективны в борьбе со стрессом, борьбе с проблемами пищеварения и для замедления старения, резюмировал Гинзбург.