Здоровье 01 августа 2023, 16:06 Диетолог Гинзбург заявил, что дисбактериоз опасен усилением хронического воспаления

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При дисбактериозе число факультативных бактерий в толстой кишке увеличивается. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, чем опасно данное заболевание. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, во время дисбактериоза увеличивается проявление хронических воспалений. Часто такое состояние является следствием диабета, атеросклероза и онкозаболеваний.

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При заболевании проявляются такие симптомы, как вздутие, метеоризм и неустойчивый стул. Чтобы решить проблему, важно скорректировать свой рацион. Стоит отказаться от продуктов, которые вызывают неприятное состояние и добавить больше овощей, фруктов, ягод, зелени, грубого хлеба и крупы.