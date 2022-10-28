Диетолог Гинзбург заявил, что боли после еды могут сообщать о некоторых заболеваниях | 360°

Здоровье 28 октября 2022, 12:47 Диетолог Гинзбург заявил, что боли после еды могут сообщать о некоторых заболеваниях

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал о заболеваниях, о которых могут сообщать болевые ощущения после приема пищи.

Например, если после употребления кофе или крепкого чая начинает болеть голова, у человека может быть гипертоническая болезнь.

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«Тупые ноющие головные боли, боли в глазных яблоках, в затылке характерны для обострения гипертонической болезни. На это влияет злоупотребление продуктами, которые повышают артериальное давление», — отметил Гинзбург.

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Боли после употребления острой и кислой пищи чаще всего говорят о гастрите или о язвенной болезни желудка. Если после жирной еды возникают болевые ощущения, следует проверить желчный пузырь и поджелудочную железу, резюмировал диетолог.