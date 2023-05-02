02 мая 2023, 15:54
Диетолог Гинзбург: в неделю можно съедать не более двух кусочков шашлыка
Чрезмерное употребление шашлыка из красного мяса повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, жареное мясо также способно обострить диабет, гипертонию и атеросклероз. Людям с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит исключить из рациона шашлык из свинины и баранины.
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Диетолог отметил, что в неделю можно съесть не более двух кусочков жареного мяса.
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