Здоровье 01 февраля 2024, 11:38 Диетолог Гинзбург: сливочное масло в небольших количествах снижает риск развития инфарктов и инсультов

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Сливочное масло в умеренном количестве полезно для здоровья. Продукт снижает риски неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов в виде инфарктов и инсультов, сообщил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, в масле содержатся все жирорастворимые витамины. Так, употребление 15-20 граммов продукта на завтрак принесут только пользу. При этом людям патологиями желчного пузыря стоит убрать масло из рациона.

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Кроме того, в больших количествах продукт будет повышать калорийность питания и способствовать набору веса, отметил Гинзбург.