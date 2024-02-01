01 февраля 2024, 11:38
Диетолог Гинзбург: сливочное масло в небольших количествах снижает риск развития инфарктов и инсультов
Сливочное масло в умеренном количестве полезно для здоровья. Продукт снижает риски неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов в виде инфарктов и инсультов, сообщил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, в масле содержатся все жирорастворимые витамины. Так, употребление 15-20 граммов продукта на завтрак принесут только пользу. При этом людям патологиями желчного пузыря стоит убрать масло из рациона.
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Кроме того, в больших количествах продукт будет повышать калорийность питания и способствовать набору веса, отметил Гинзбург.
Питание
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