Здоровье 10 августа 2023, 12:55 Диетолог Гинзбург: самое большое количество кальция содержится в молочных и кисломолочных продуктах

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Лучше всего восполнять недостаток кальция в организме помогают молочные и кисломолочные продукты. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, передала «Вечерняя Москва».

При этом медик отметил, что не все из этих продуктов можно употреблять людям в пожилом возрасте.

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«Однако кефир, ряженка и простокваша лучше, потому что там немного меньше лактозы, которая содержит много сахара», — сообщил медик.

К тому же в кефире, ряженке и простокваше содержится молочный белок, который организм легче усваивает после 50 лет. Кислинка, которая есть в кисломолочных продуктах, помогает желудку лучше переварить пищу, заключил диетолог.