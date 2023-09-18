Здоровье 18 сентября 2023, 11:04 Диетолог Гинзбург развенчал мифы о вреде еды, разогретой в микроволновке

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В социальных сетях активно делятся информацией о том, что разогревание некоторых продуктов в микроволновке провоцирует размножение в них опасных бактерий. На самом же деле это утверждение не имеет ничего общего с действительностью, рассказал Utro.ru врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, не стоит верить домыслам из интернета, в которых утверждается, что в микроволновке опасно разогревать котлеты, брокколи и картофель фри. На самом же деле, это не только не вредно, но и даже щадящее.

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Как подчеркнул врач, под воздействием волн печи не происходит никакого размножения бактерий. Более того, это более полезно, чем повторно разогревать еду в сковороде с маслом.

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