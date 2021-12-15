Диетолог Гинзбург рассказал, почему не стоит пить слишком много чая

Чай — любимый многими напиток, который при этом безопасен для здоровья, однако злоупотреблять им все же не стоит. Об этом рассказал «Ридусу» диетолог Михаил Гинзбург.

По словам Гинзбурга, дневная норма чая — примерно четыре чашки. Если выпивать больше, это может привести к проблемам в будущем.

«Считается, что теин, содержащийся в чае, при избыточном потреблении может способствовать потере кальция костями и развитию остеопороза. Но этот риск возникает после примерно десяти чашек чая в день», — сказал врач.

Кроме того, предполагается, что содержащиеся в чае дубильные вещества могут препятствовать усвоению цинка и железа. Поэтому с чаем стоит быть осторожнее тем, кто принимает добавки с этими компонентами.

«Если есть опасность нарушения всасывания этих микроэлементов, то лучше чаем не злоупотреблять. Или как-то „разводить“ с чаем биодобавки с этими минералами — не запивать, а принимать через пару часов», — пояснил Гинзбург.