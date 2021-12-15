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    15 декабря 2021, 17:41

    Диетолог Гинзбург рассказал, почему не стоит пить слишком много чая

    Полина Гребенщикова

    Чай — любимый многими напиток, который при этом безопасен для здоровья, однако злоупотреблять им все же не стоит. Об этом рассказал «Ридусу» диетолог Михаил Гинзбург.

    Диетолог Гинзбург рассказал, почему не стоит пить слишком много чая

    По словам Гинзбурга, дневная норма чая — примерно четыре чашки. Если выпивать больше, это может привести к проблемам в будущем.

    «Считается, что теин, содержащийся в чае, при избыточном потреблении может способствовать потере кальция костями и развитию остеопороза. Но этот риск возникает после примерно десяти чашек чая в день», — сказал врач.

    Кроме того, предполагается, что содержащиеся в чае дубильные вещества могут препятствовать усвоению цинка и железа. Поэтому с чаем стоит быть осторожнее тем, кто принимает добавки с этими компонентами.

    «Если есть опасность нарушения всасывания этих микроэлементов, то лучше чаем не злоупотреблять. Или как-то „разводить“ с чаем биодобавки с этими минералами — не запивать, а принимать через пару часов», — пояснил Гинзбург.