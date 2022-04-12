Диетолог Гинзбург рассказал о вреде сала

Сало можно есть только полностью здоровым людям, и то в ограниченных количествах. Об этом в эфире радио Sputnik предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

После 40 лет сало лучше не употреблять, поскольку оно может повысить риск развития различных возрастных заболеваний. Особенно опасно оно для людей с ожирением, атеросклерозом и диабетом.

«Совершенно безопасно употребление 20-25 граммов сала в день. Но это норма лишь при условии, что у человека нет ожирения, нет гипертонии, нет атеросклероза, а возраст — до 40-45 лет. В более старшем возрасте количество сала в день должно уменьшаться», — сказал врач.