Диетолог Гинзбург рассказал о вреде меда

Польза меда преувеличена, поскольку в нем содержится большое количество сахара. Об этом Ura.ru рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Польза меда здорово преувеличена, так как это высоко сахоросодержащий продукт. А сахар вреден, он ускоряет старение, развитие сердечно-сосудистых, опухолевых заболеваний, от него страдают зубы, извращается пищевое поведение, возникает ожирение, диабет и так далее», — сказал врач.

Кроме того, на мед часто бывает аллергия. Тем, кто заметил у себя аллергическую реакцию после употребления меда, также нельзя пользоваться косметическими средствами, содержащими его в составе.

Есть мед каждый день не рекомендуется, но во время болезни он действительно может принести пользу.

«О пользе меда можно говорить в тех случаях, если он употребляется при простуде, в период выздоровления, дается детям. Так как продукт может немного стимулировать иммунитет и увеличивать период выздоровления. Плюс ко всему, мед может создавать легкую энергию, нужную детям, когда они болеют», — объяснил Гинзбург.