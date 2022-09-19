Диетолог Гинзбург рассказал о вреде манной и рисовой каш | 360°

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Диетолог Гинзбург рассказал о вреде манной и рисовой каш

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Каши считаются самым полезным вариантом завтрака, однако манная и рисовая каши, особенно с добавлением сахара, на самом деле вредят организму. Об этом NEWS.ru рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, лучше выбирать овсяную или гречневую каши, поскольку манная и рисовая могут провоцировать развитие различных заболеваний.

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«Манная и рисовая каши могут провоцировать развитие современных болезней, повышаются риски ожирения, атеросклероза, сахарного диабета второго типа и гипертонии», — предупредил врач.

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