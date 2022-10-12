Диетолог Гинзбург рассказал о вреде куриной кожи | 360°

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Диетолог Гинзбург рассказал о вреде куриной кожи

Диетолог Михаил Гинзбург: куриная кожа содержит много жира и холестерина

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Куриную кожу лучше не употреблять в пищу, поскольку она не приносит пользы здоровью и содержит большое количество жира и холестерина. Об этом в разговоре с NEWS.ru сказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

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В курином мясе содержится много белка, при этом жира и холестерина очень мало. В коже, наоборот, белка почти нет, поэтому пользы она не принесет. Кроме того, кожа накапливает вредные вещества из потребляемой пищи и медикаментов еще при жизни птицы.

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