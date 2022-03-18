Диетолог Гинзбург рассказал о способах замедлить старение

Пророщенная фасоль способна замедлить процесс старения. Таким мнением поделился врач-диетолог Михаил Гинзбург. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на эфир программы «О самом главном» на канале «Россия-1».

Пророщенная фасоль богата растительным белком. Его стоит употреблять людям, возраст которых превышает 40 лет.

«Растительный белок замедляет процессы старения», — отметил специалист.

При этом, по словам медика, стоит разнообразить рацион животным белком. Такое вещество содержится в мясе, рыбе, яйцах.