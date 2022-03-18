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    18 марта 2022, 17:02

    Диетолог Гинзбург рассказал о способах замедлить старение

    Диетолог Гинзбург посоветовал употреблять пророщенную фасоль для замедления старения

    Арина Бобкова

    Пророщенная фасоль способна замедлить процесс старения. Таким мнением поделился врач-диетолог Михаил Гинзбург. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на эфир программы «О самом главном» на канале «Россия-1».

    Пророщенная фасоль богата растительным белком. Его стоит употреблять людям, возраст которых превышает 40 лет.

    «Растительный белок замедляет процессы старения», — отметил специалист.

    При этом, по словам медика, стоит разнообразить рацион животным белком. Такое вещество содержится в мясе, рыбе, яйцах.