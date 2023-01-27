Здоровье 27 января 2023, 16:28 Диетолог Гинзбург рассказал о продуктах, которые могут спровоцировать депрессию Диетолог Гинзбург заявил, что сахар может вызывать приступы тревожности и депрессию piqsels

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Некоторые продукты питания способны вызывать приступы тревожности, а также депрессивные расстройства. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, к какой еде стоит относиться с осторожностью, передала «Вечерняя Москва».

Часто причиной депрессивных состояний являются нейровоспаления, которые возникают из-за определенных продуктов. К такой еде относятся сахар и сахаросодержащие продукты, например, конфеты, торты или выпечка, написала Teleprogramma.pro.

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«Людям, конечно, кажется, что съел сладкое — и мозги просветлели, но на самом деле, если у человека мозг сам по себе работает хорошо, ему не нужен дополнительный стимулятор в виде сахара», — объяснил Гинзбург.

Вещество может стать причиной ухудшения работы головного мозга. Если вы заметили проблемы с памятью и мыслительными процессами, стоит пересмотреть свое отношение к сахару.

На развитие депрессии могут влиять также хлеб, картошка и рис. Из-за высокого гликемического индекса они провоцируют скачок сахара в крови. Употребляя такие продукты, человек начинает хотеть их в еще больших количествах, и грустит, когда не получает.