Диетолог Гинзбург рассказал о продуктах, которые быстро утоляют голод | 360°

Здоровье 21 октября 2022, 10:39 Диетолог Гинзбург рассказал о продуктах, которые быстро утоляют голод Диетолог Гинзбург: быстронасыщаемыми являются гречневая крупа, вареная рыба и творог Unsplash

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые имеют невысокую калорийность, но при этом способны быстро утолить чувство голода. Слова медика передала «Вечерняя Москва».

К полезным продуктам врач отнес гречневую крупу, вареную рыбу и творог.

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«Есть продукты, которые более сытные, чем калорийны. Также и наоборот, существуют продукты, которые большим насыщающим эффектом не обладают, но при этом довольно высоко калорийны», — сообщил Гинзбург.

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Медик посоветовал отказаться от таких продуктов, как растительное масло, хлеб из пшеничной муки, сливочное масло и алкоголь. Все вышеперечисленное может имеет высокую калорийность и влиять на лишний вес.

Врач добавил, что часто процесс похудения связан именно с метаболизмом, а не с теми продуктами, которые человек употребляет в пищу.

«Все похудение сводится к тому, чтобы попытаться расход энергии увеличить, а потребление снизить», — резюмировал медик.