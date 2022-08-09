Диетолог Гинзбург рассказал о преимуществах кофе и чая

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе популярных утренних напитков — чая и кофе. Об этом сообщило ИА Nation News.

Врач отметил, что пить кофе за завтраком — достаточно удачная идея. Главное, не делать этого на голодный желудок. Умеренное потребление напитка защищает от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, уточнил врач.

«Употребление кофе необходимо контролировать, для этого необходимо выбирать какие-то не кофеиновые сорта. Хотя в большинстве случаев, включая и гипертоников, люди переносят кофе хорошо и ничего кроме пользы не извлекают», — добавил он.

Также Гинзбург отметил, что сравнивать пользу кофе и зеленого чая некорректно. И там, и там содержится кофеин, а еще оба напитка имеют антивозрастной и противораковый эффекты, но они достигают за счет разных веществ. И кофе, и чай следует включить в рацион, подчеркнул он.

«Нельзя так сравнивать, это все равно что сравнивать, допустим, малину с клубникой. Чего-то больше в одном, чего-то больше в другом», — заключил врач.