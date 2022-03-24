Диетолог Гинзбург рассказал о двух неочевидных признаках развития диабета

Существуют два неочевидных признака повышенного сахара и развития диабета. Об этом заявил диетолог Александр Гинзбург, написало ИА Nation News.

Комментируя слова офтальмолога Владимира Борова, который сообщил, что мушки в глазах могут указывать на диабет, диетолог заметил, что «офтальмологические» признаки имеют место быть, но они далеко не основные.

«Самые ранние симптомы, когда надо бежать и проверять уровень сахара — гнойничковые заболевания на коже и генитальный зуд. Это связано с тем, что кожа, сальные и потовые железы выделяют более сладкий секрет. Из-за этого начинают размножаться бактерии. Второй ранний симптом — снижение иммунитета», — сообщил специалист.

Он также отметил, что риску диабета подвергаются люди, имеющие плохую наследственность либо избыточную массу тела.

«Как распознать, угрожает ли тебе диабет? Очень просто. Во-первых, часто диабет возникает у тех, у кого он есть в роду, например, у мамы или папы. Второй момент: избыточный вес по так называемому мужскому типу. То есть больше жира в животе, брюшной полости», — заключил диетолог.