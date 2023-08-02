Здоровье 02 августа 2023, 22:46 Диетолог Гинзбург рассказал о болезни, из-за которой погибло много ирландцев Диетолог Гинзбург заявил, что хлебная болезнь не опасна для человека

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Хлебная болезнь является одним из самых распространенных грибковых заболеваний. Для человека оно не является опасным, однако в средине прошлого века от него погибло большое количество ирландцев, рассказал диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «ФедералПресс».

Специалист пояснил, что болезнь поражает почти любое зерно, из которого производят хлеб. Также она распространяется и на картошку. В Ирландии из-за этого грибка погибло много картофеля. После этого в стране на протяжении четырех лет был неурожай.

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«Стоял страшный голод — людям было нечего есть и нечего сеять. Многие из-за этого мигрировали за рубеж — сейчас огромная популяция ирландцев есть в США», — рассказал Гинзбург.