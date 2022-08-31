Диетолог Гинзбург рассказал, нужно ли исключать из рациона животные жиры во время диеты

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал россиянам, которые придерживаются здорового питания, стоит ли исключать из рациона некоторые продукты. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Как отметил специалист, общепринятое понимание правильного питания не совсем верно, поскольку существует множество необоснованных убеждений о вреде определенных продуктов.

«Если, например, человек ставит цель поддержать здоровье при помощи пищи — это здоровое питание. Если целью питания является увеличение продолжительности жизни человека — это антиэйдж-питание», — сказал Гинзбург.

Кроме того, диетолог развеял мифы о вреде некоторых продуктов.

«Например, мнение о том, что растительные масла полезны, а животные масла вредны, не совсем верное. Важно понимать, что некоторые растительные масла тоже могут оказывать негативное влияние на организм человека», — пояснил он.

Гинзбург добавил, что животные жиры не так вредны, как о них рассказывают. Например, они оказывают положительное влияние на тех, кто занимается физической активностью.

В заключение врач добавил, что некоторые люди преувеличивают вред кисломолочных продуктов с низким уровнем жирности. По словам диетолога, в них содержится большое количество белка.