Здоровье 23 ноября 2022, 16:39 Диетолог Гинзбург рассказал, можно ли принимать витамины без рекомендации врача Диетолог Гинзбург: при витаминодефиците витамины должен назначать врач Unsplash

Читать 360tv в

Многие люди в осенний период начинают принимать витамины без консультации со специалистом. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал ИА «ФедералПресс», можно ли так делать.

«Если речь идет о заболевании и витаминодефиците, то тут должен назначать врач», — подчеркнул он.

Реклама

Врач также отметил, что организму необходимо достаточное количество витамина D. Но его не стоит постоянно принимать летом, а также при большом количестве морской рыбы в рационе.

Реклама

Кроме того, Гинзбург рекомендовал выбирать витамин B9 в виде солей фолиевой кислоты. Такая форма лучше усваивается и снижает риск злокачественных образований.

Ранее специалисты рассказали, как питаться, чтобы восполнить дефицит витаминов в холодное время года. Следует включить в рацион продукты, содержащие витамин В6 и пиридоксин. Например, рис, бобы и горох.

Чтобы улучшить зрение и состояние кожи следует употреблять свеклу, чернослив, бруснику, клюкву, гранат и морковь. Облепиха, квашеная капуста, черная смородина и цитрусовые помогут укрепить иммунитет.