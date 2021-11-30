Диетолог Гинзбург рассказал, кому нельзя пить много чая
Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, при каких заболеваниях нельзя пить много чая. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, этот напиток противопоказан при гипертонии и болезнях депрессивного спектра. Врач пояснил, что в чае много теина, который действует на организм как кофеин.
«Теин действительно может оказывать на человека возбуждающее действие, приводить к повышению артериального давления, особенно, если человек склонен к этому», — рассказал Гинзбург.
Он рассказал, что гипертоникам следует быть осторожными и отслеживать свою реакцию на чай.
Также это касается людей, которые страдают от тревожных расстройств и бессонницы.
«Чай, особенно крепкий зеленый, принятый на ночь, может нарушить сон. Но, как ни парадоксально, при бессоннице может быть полезен зеленый чай, принятый в первую половину дня», — рассказал Гинцбург.
При этом у чая есть множество полезных свойств. Он оказывает противовоспалительный эффект, который препятствует старению, возрастным заболеваниям и онкологии.