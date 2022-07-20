Диетолог Гинзбург рассказал, кому нельзя есть торты и пирожные

Торты и пирожные не рекомендуется есть детям, женщинам старше 40 лет со склонностью к полноте и диабету, а также мужчинам старше 50 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом Ura.ru рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Если перед нами женщина, которой больше 40 лет, у которой имеются уже признаки какого-то абдоминального ожирения, отягченные наследственностью, например, диабет у мамы, ей торт не следует есть. Пирожные не следует есть и детям. Нельзя их есть мужчинам старше 50 лет, у которых гипертоническая болезнь или атеросклероз. И понятно, что торт не надо есть тем, у кого сахарный диабет», — пояснил Михаил Гинзбург.

Торты часто делаются с добавлением пальмового масла, в таких десертах очень много сахара и транс-жиров, поэтому частое их употребление может спровоцировать развитие возрастных болезней. Это значит, что пристрастие к тортам повышает риск таких заболеваний, как ожирение, атеросклероз и диабет.